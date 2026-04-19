تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء عيادة طبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وانتحاله صفة طبيب جلدية وتجميل، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

سقوط منتحل صفة طبيب جلدية وتجميل يستغل المواطنين في النصب

وكشفت التحريات أن المتهم، مقيم بمحافظة الجيزة، استغل العيادة في استقطاب الضحايا، والاستيلاء على أموالهم مقابل تقديم خدمات طبية وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل العيادة، وبحوزته أجهزة وأدوات طبية، بالإضافة إلى أدوية ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلًا عن هاتفين محمولين.

نهاية نشاط منتحل صفة طبيب جلدية وتجميل داخل عيادة مشبوهة

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما جرى غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

