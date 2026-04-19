القبض على شخص انتحل صفة طبيب تجميل في مدينة نصر

كتب : علاء عمران

11:57 ص 19/04/2026 تعديل في 12:00 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء عيادة طبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وانتحاله صفة طبيب جلدية وتجميل، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم، مقيم بمحافظة الجيزة، استغل العيادة في استقطاب الضحايا، والاستيلاء على أموالهم مقابل تقديم خدمات طبية وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل العيادة، وبحوزته أجهزة وأدوات طبية، بالإضافة إلى أدوية ومستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلًا عن هاتفين محمولين.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما جرى غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

