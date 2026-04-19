كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد 19 أبريل 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة.

وقالت إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار، الغطاء السحابي على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

