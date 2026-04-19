إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

11:38 ص 19/04/2026

طقس القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد 19 أبريل 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة.

وقالت إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار، الغطاء السحابي على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي عاجل بشأن رجل أعمال ومدير دار أيتام بتهمة الاعتداء على نزلاء
حوادث وقضايا

سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
زووم

هل ظهور النمل في المنزل علامة على الحسد؟.. خبير طاقة يوضح
علاقات

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)