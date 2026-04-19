مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

قاض وثروة ضخمة.. الوجه الآخر لأسطورة التحكيم بالدوري الإنجليزي

كتب : هند عواد

08:00 ص 19/04/2026

الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز أوريا رين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قيمة ثروة أشهر حكم سابق في الدوري الإنجليزي، والتي قدرت بـ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

ثروة هائلة بملايين الجنيهات الإسترلينية أخفاها أشهر حكم في الدوري الإنجليزي

ذكرت الصحيفة أن الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، أوريا ريني، ترك ثروة تُقدّر قيمتها بـ 1.28 مليون جنيه إسترليني لعائلته بعد وفاته عن عمر ناهز 65 عامًا، في يونيو الماضي بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وولد ريني في جامايكا وانتقل إلى شيفيلد في سن السادسة، وأصبح أول حكم من أصحاب البشرة السمراء في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستمر في إدارة أكثر من 300 مباراة من الدرجة الأولى بين عامي 1997 و2008.

وكانت أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1997، عندما أدار مباراة ديربي كاونتي وويمبلدون، وإلى جانب كرة القدم، شغل ريني منصب قاضٍ في شيفيلد، وذلك عام 1996.

معاناة أشهر حكم في الدوري الإنجليزي

وفي عام 2024، شخص أوريا ريني بإصابته بحالة عصبية نادرة أدت إلى شلل مؤقت في الجزء السفلي من جسمه، وقد تطلبت هذه الحالة علاجاً مطولاً في المستشفى، وقضى عدة أشهر في إعادة التأهيل.

وتحدث أوريا ريني، عن تلك الفترة: "لقد أمضيت شهراً مستلقياً على ظهري وأربعة أشهر أخرى جالساً في السرير، أبقوني في المستشفى حتى شهر فبراير، ووجدوا عقدة تضغط على عمودي الفقري، وكانت حالة عصبية نادرة، لذا لم يكن من الممكن إجراء عملية جراحية لها".

اقرأ أيضًا:

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد.. قناة مجانية تنقل نهائي كأس ملك إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوريا ريني الدوري الإنجليزي شيفيلد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل طريقة تحضير البروكلي تؤثر على فوائده الصحية؟
نصائح طبية

هل طريقة تحضير البروكلي تؤثر على فوائده الصحية؟
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 9 خلال معارك جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 9 خلال معارك جنوب لبنان
حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
زووم

حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 19-4: مشكلة مادية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 19-4: مشكلة مادية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
مصراوي ستوري

حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟