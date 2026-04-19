قاض وثروة ضخمة.. الوجه الآخر لأسطورة التحكيم بالدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قيمة ثروة أشهر حكم سابق في الدوري الإنجليزي، والتي قدرت بـ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

ثروة هائلة بملايين الجنيهات الإسترلينية أخفاها أشهر حكم في الدوري الإنجليزي

ذكرت الصحيفة أن الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، أوريا ريني، ترك ثروة تُقدّر قيمتها بـ 1.28 مليون جنيه إسترليني لعائلته بعد وفاته عن عمر ناهز 65 عامًا، في يونيو الماضي بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وولد ريني في جامايكا وانتقل إلى شيفيلد في سن السادسة، وأصبح أول حكم من أصحاب البشرة السمراء في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستمر في إدارة أكثر من 300 مباراة من الدرجة الأولى بين عامي 1997 و2008.

وكانت أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1997، عندما أدار مباراة ديربي كاونتي وويمبلدون، وإلى جانب كرة القدم، شغل ريني منصب قاضٍ في شيفيلد، وذلك عام 1996.

معاناة أشهر حكم في الدوري الإنجليزي

وفي عام 2024، شخص أوريا ريني بإصابته بحالة عصبية نادرة أدت إلى شلل مؤقت في الجزء السفلي من جسمه، وقد تطلبت هذه الحالة علاجاً مطولاً في المستشفى، وقضى عدة أشهر في إعادة التأهيل.

وتحدث أوريا ريني، عن تلك الفترة: "لقد أمضيت شهراً مستلقياً على ظهري وأربعة أشهر أخرى جالساً في السرير، أبقوني في المستشفى حتى شهر فبراير، ووجدوا عقدة تضغط على عمودي الفقري، وكانت حالة عصبية نادرة، لذا لم يكن من الممكن إجراء عملية جراحية لها".

