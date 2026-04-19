أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد.. ارتفاع البطاطس

كتب : أحمد الخطيب

12:50 م 19/04/2026

ارتفعت أسعار والبطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهات، بزيادة 6 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

فيديو قد يعجبك



أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب
أخبار المحافظات

أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب
المؤشر الرئيسي يقفز لمستوى قياسي.. البورصة تواصل تقدمها بالمنطقة الخضراء
اقتصاد

المؤشر الرئيسي يقفز لمستوى قياسي.. البورصة تواصل تقدمها بالمنطقة الخضراء
المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله
حوادث وقضايا

المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله
عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
زووم

عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
تصل لـ1000 جنيه للمتر.. رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل
أخبار العقارات

تصل لـ1000 جنيه للمتر.. رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)