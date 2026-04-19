ارتفعت أسعار والبطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهات، بزيادة 6 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.