قميص الزمالك يظهر في نهائي الترجي وصن داونز

شهد نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 25/2026، بين فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، تواجد قميص نادي الزمالك في المدرجات.

وكانت مباراة الترجي وصن داونز، قد انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ليتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ويضرب موعدًا مع الجيش الملكي.

تفاصيل ظهور قميص الزمالك

بينما كانت تمتلئ مدرجات ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا بجنوب إفريقيا، بالقمصان الصفراء التابعين لأنصار صن داونز، ظهر قميص الزمالك بين أحد المشجعين.

حيث رصدت كاميرات المباراة، مشجعًا من جنوب إفريقيا يقف بين مدرجات جماهير صن داونز، ويرتدي قميص الزمالك، مما لفت الأنظار إليه بشدة.

في سياق متصل، حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد في نصف النهائي.