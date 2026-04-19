تتجه الأنظار اليوم الأحد، نحو ملعب "هيل ديكنسون ستاديوم"، حيث يستضيف ديربي المرسيسايد، بين فريقي ليفربول وإيفرتون بالجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 52 نقطة، من 15 فوز و 7 تعادلات، و 10 هزائم.

بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 47 نقطة من 13 فوز وتعادل 8 مناسبات، بينما تلقى 11 هزيمة.

