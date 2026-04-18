"بعد هدفه أمام سوسيداد".. رقم تاريخي لـ لوكمان في نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب : يوسف محمد

10:58 م 18/04/2026
  • عرض 5 صورة
واصل النجم النيجيري أديمولا لوكمان تألقه رفقة فريق أتليتكو مدريد، بعدما نجح في تسجيل هدف لفريقه أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلاقي فريق أتليتكو مدريد حاليا نظيره ريال سوسيداد، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويعد أديمولا لوكمان ثاني لاعب نيجيري في التاريخ يسجل هدفا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فينيدي جورج الذي سجل في مرمى برشلونة عام 1997.

مشوار أتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا

ونجح فريق أتليتكو مدريد في التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى فريق برشلونة في نصف النهائي بأربعة أهداف مثابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

وفي المقابل تأهل ريال سوسيداد للدور ذاته، بعد حقق الفوز في نصف النهائي أيضًا، على حساب أتليتك بلباو بهدفين دون مقابل.

ويذكر أن أتليتكو مدريد يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى، منذ خوض نهائي البطولة ذاتها في عام 2013.

