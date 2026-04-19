ذا سبين.. طلعت مصطفى تكشف تفاصيل أول مدينة معرفية ذكية مصرية

كتب : منال المصري

12:01 م 19/04/2026 تعديل في 12:59 م

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى إطلاق مشروعها الأيقوني "ذا سباين" في مدينتي بإجمالي استثمارات تتخطى 1.4 تريليون جنيه، وفقا لإفصاح لها بالبورصة اليوم.

ماذا يتضمن تصميم مشروع طلعت مصطفى الجديد؟

يجري تطوير المشروع ضمن إطار منطقة استثمارية خاصة (SIZ) ومنطقة حرة، بما يوفر بيئة تنظيمية مرنة وإجراءات مبسطة، وحوافز تنافسية، ودوائر جمركية خاصة.

ويرتكز المشروع على بنية تحتية رقمية متقدمة، بما يتيح الإدارة عالية الكفاءة للخدمات، مع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.

ويقدم المشروع نموذجا اقتصاديًا متكاملا ومنظومة أعمال شاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات في إطار واحد.

كم تبلغ مساحة المشروع؟

من المخطط أن تبلغ مساحة المسطحات البنائية بمشروع "ذا سباين" 3.9 مليون متر مربع تقريبا وأن يضم 165 برجا متعدد الاستخدامات في قلب "مدينتي".

ما حجم المبيعات المتوقعة للمشروع؟

من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تتجاوز 1.7 تريليون جنيه على مدار دورة التطوير، حيث يتراوح هامش صافي الربحية ما بين 20 و25%على المبيعات العقارية، ما يجعله أحد أبرز المشروعات المساهمة في النمو المستقبلي للمجموعة.

ما حجم الإيرادات المتوقعة للمشروع؟

من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات المتكررة من المشروع حوالي 50 مليار جنيه سنويًا مع اكتماله بهامش مستهدف يبلغ 85 و90% ما يعزز تنوع مزيج الإيرادات والأرباح.

وتتجاوز استثمارات المشروع 1.4 تريليون جنيه، وذلك من خلال شركة تابعة مملوكة بالأغلبية برأس مال مدفوع 69 مليار جنيه.

