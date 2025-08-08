مباريات الأمس
17 صورة من تقديم علي معلول لاعبًا للصفاقسي التونسي

01:54 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (5)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (13)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (2)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (1)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (6)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (17)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (4)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (16)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (15)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (11)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (12)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (9)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (14)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (8)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (10)
  • عرض 17 صورة
    تقديم علي معلول لاعبا للصفاقسي التونسي (7)
كتبت-هند عواد:

أعلن الصفاقسي التونسي التعاقد مع علي معلول، لاعب الأهلي السابق، خلال مؤتمر صحفي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية للصفاقسي التونسي على موقع "فيسبوك" صورًا لمعلول من المؤتمر الصحفي وأثناء تحية الجماهير.

وقال علي معلول على هامش تقديمه: "تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على كافة المستويات، جمهور الأهلي أحبني بطريقة خاصة، وأنا كذلك أبادلهم نفس الشعور. قضيت في الأهلي 9 سنوات، حققت خلالها إنجازات وألقابًا، وحظيت باحترام ومحبة الجمهور".

واختتم معلول: "شاهدت تفاعل الجماهير حتى بعد رحيلي، لكن هذا ليس غريبًا على جماهير الأهلي".

اقرأ أيضًا:

سبب تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول الصفاقسي التونسي الأهلي
