17 صورة من تقديم علي معلول لاعبًا للصفاقسي التونسي

أعلن الصفاقسي التونسي التعاقد مع علي معلول، لاعب الأهلي السابق، خلال مؤتمر صحفي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية للصفاقسي التونسي على موقع "فيسبوك" صورًا لمعلول من المؤتمر الصحفي وأثناء تحية الجماهير.

وقال علي معلول على هامش تقديمه: "تجربتي مع الأهلي كانت ناجحة على كافة المستويات، جمهور الأهلي أحبني بطريقة خاصة، وأنا كذلك أبادلهم نفس الشعور. قضيت في الأهلي 9 سنوات، حققت خلالها إنجازات وألقابًا، وحظيت باحترام ومحبة الجمهور".

واختتم معلول: "شاهدت تفاعل الجماهير حتى بعد رحيلي، لكن هذا ليس غريبًا على جماهير الأهلي".

