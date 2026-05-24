كتبت- ميريت نادي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 24-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم، حيث صعد سعر الجرام بنحو 30 جنيهًا متأثرًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتحركات سعر الدولار، وسط زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في الأسواق.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4555 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5855 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6830 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7805 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242735 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 390250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج