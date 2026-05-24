كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 25 مايو 2026 وحتى الجمعة 29 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية على أغلب أنحاء الجمهورية مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية.

وأكدت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار.

شبورة مائية وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أوضحت "الأرصاد" أن البلاد ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين 25 مايو على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بداية من الإثنين وحتى الجمعة، وعلى فترات متقطعة، ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات المساء.

وشددت "الهيئة" على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية والتحديثات المستمرة، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مؤكدة أنه سيتم إصدار تحديثات فورية حال حدوث أي تغيرات مؤثرة في الحالة الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

بحسب توقعات الأرصاد فإن القاهرة الكبرى والوجه البحري سوف تسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 18 و19 درجة.

أما السواحل الشمالية فتشهد درجات حرارة عظمى ما بين 24 و26 درجة مئوية، مع أجواء معتدلة نسبيًا مقارنة بباقي المحافظات، فيما تسجل مناطق شمال الصعيد درجات حرارة تصل إلى 33 درجة نهارًا.

وفي جنوب الصعيد، تستمر الأجواء شديدة الحرارة، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 و38 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 22 و23 درجة مئوية خلال ساعات الليل.

