كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلاً عن مصدر داخل الأهلي أن إدارة النادي كثفت تحركاتها خلال الساعات الأخيرة للتوصل لاتفاق مع محمد عبد المنعم مدافع نيس، من أجل إعادته إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يعمل على حسم الصفقة بأحد الخيارين سواء من خلال شراء اللاعب بشكل نهائي أو ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الخط الخلفي بعناصر تمتلك الخبرة والتجانس مع الفريق.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي يسابقون الزمن لإنهاء الاتفاق مع اللاعب قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر لكرة القدم عقب المواجهة الودية أمام روسيا، وذلك بهدف حسم موقفه مبكراً قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.