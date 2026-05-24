إعلان

من الشك إلى الدم.. كواليس مقتل أم وابنتها على يد نجلها بالنزهة"

كتب : صابر المحلاوي

09:00 ص 24/05/2026 تعديل في 09:15 ص

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

داخل أحد منازل منطقة النزهة، تحولت حياة أسرة إلى ملف جنائي ثقيل داخل أروقة المحاكم، بعدما انتهى خلاف أسري إلى جريمة قتل مزدوجة، تقف تفاصيلها الآن أمام محكمة الجنايات.

بحسب ما تكشفه أوراق التحقيقات، فإن المتهم "ع.ب" لم يكن يرى ما حوله كما يراه الآخرون، إذ تشكلت لديه قناعة راسخة بسوء سلوك والدته وشقيقته، قناعة لم تجد طريقها إلى أي دليل سوى ما دار في ذهنه وحده، لكنها كانت كافية لتتحول إلى دافع للجريمة.

كواليس مقتل أم وشقيقته على يد نجلها بالنزهة"

في صباح 22 أكتوبر 2025، تحرك المتهم نحو مسكن الأسرة وهو يحمل سلاحًا أبيض وأدوات أخرى، في مشهد بدا وكأنه نتيجة تفكير طويل، قبل أن يقف أمام الباب محاولًا اقتحامه عنوة، إلى أن فُتح له الباب، لتبدأ اللحظات التي ستغير كل شيء.

داخل الشقة، لم يترك المتهم فرصة لأي حوار، بحسب ما جاء في أوراق الإحالة، إذ باغت والدته بعدة طعنات متفرقة في جسدها، أسقطتها أرضًا في لحظات قليلة، قبل أن تخمد أنفاسها تمامًا وسط صدمة المكان.

لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، فالشقيقة كانت داخل المنزل ذاته، لتلحق بوالدتها في مشهد أكثر قسوة، بعدما وجه لها المتهم طعنات مماثلة أنهت حياتها هي الأخرى، ليصمت البيت تمامًا إلا من آثار الجريمة.

بعد الواقعة، أظهرت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض "سكين" إلى جانب أدوات أخرى، فيما تم ضبطها وإثباتها ضمن أوراق القضية، ليواجه اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار.

وبينما تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات القضية، يتمسك الدفاع بطلب إيداع المتهم مستشفى نفسي، في محاولة لبحث مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الجنايات قتل سيدة جريمة اسرية جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
شئون عربية و دولية

هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
زووم

يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
أحمد مجاهد يكشف حقيقة تدخله في قرارات مجلس اتحاد الكرة الحالي
رياضة محلية

أحمد مجاهد يكشف حقيقة تدخله في قرارات مجلس اتحاد الكرة الحالي
تحرك عاجل من الأهلي لإعادة محمد عبد المنعم.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

تحرك عاجل من الأهلي لإعادة محمد عبد المنعم.. ما التفاصيل؟
شهد ومحمود أمام الجنايات.. هل تقدم فلاشة الأدلة متهمين جدد في قضية عروس
أخبار المحافظات

شهد ومحمود أمام الجنايات.. هل تقدم فلاشة الأدلة متهمين جدد في قضية عروس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
"حرارة مرتفعة ورياح وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة