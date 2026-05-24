داخل أحد منازل منطقة النزهة، تحولت حياة أسرة إلى ملف جنائي ثقيل داخل أروقة المحاكم، بعدما انتهى خلاف أسري إلى جريمة قتل مزدوجة، تقف تفاصيلها الآن أمام محكمة الجنايات.

بحسب ما تكشفه أوراق التحقيقات، فإن المتهم "ع.ب" لم يكن يرى ما حوله كما يراه الآخرون، إذ تشكلت لديه قناعة راسخة بسوء سلوك والدته وشقيقته، قناعة لم تجد طريقها إلى أي دليل سوى ما دار في ذهنه وحده، لكنها كانت كافية لتتحول إلى دافع للجريمة.

في صباح 22 أكتوبر 2025، تحرك المتهم نحو مسكن الأسرة وهو يحمل سلاحًا أبيض وأدوات أخرى، في مشهد بدا وكأنه نتيجة تفكير طويل، قبل أن يقف أمام الباب محاولًا اقتحامه عنوة، إلى أن فُتح له الباب، لتبدأ اللحظات التي ستغير كل شيء.

داخل الشقة، لم يترك المتهم فرصة لأي حوار، بحسب ما جاء في أوراق الإحالة، إذ باغت والدته بعدة طعنات متفرقة في جسدها، أسقطتها أرضًا في لحظات قليلة، قبل أن تخمد أنفاسها تمامًا وسط صدمة المكان.

لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، فالشقيقة كانت داخل المنزل ذاته، لتلحق بوالدتها في مشهد أكثر قسوة، بعدما وجه لها المتهم طعنات مماثلة أنهت حياتها هي الأخرى، ليصمت البيت تمامًا إلا من آثار الجريمة.

بعد الواقعة، أظهرت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض "سكين" إلى جانب أدوات أخرى، فيما تم ضبطها وإثباتها ضمن أوراق القضية، ليواجه اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار.

وبينما تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات القضية، يتمسك الدفاع بطلب إيداع المتهم مستشفى نفسي، في محاولة لبحث مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.