شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026، لقطة طريفة بين مشجع مصري ومرموش.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لمرموش خلال توقيعه على الهدايا لجماهير مان سيتي، بعد نهاية التدريبات الجماعية للفريق.

وظهر أحد الجماهير المصرية، خلال التدريبات ويصرخ بقوة حتى يحصل على توقيع النجم المصري، قائلا: "ياسطى يا مرموش".

وكان النجم المصري انتقل إلى فريق مان سيتي الإنجليزي، في يناير 2025 قادما من فريق فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وشارك عمر مرموش، رفقة فريق مان سيتي منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في يناير الماضي، في 25 مباراة بمختلف البطولات ساهم خلالهم في 11 هدفا، بواقع تسجيل 8 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

