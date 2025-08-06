مباريات الأمس
تركي آل الشيخ يروج لبطولة عالمية في السعودية أكتوبر المقبل

10:58 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
background

كتب - يوسف محمد:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة واحدة من أقوى بطولات التنس في العالم، خلال شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "راعيين التنس واللي يحبون التنس، جايتكم أقوى بطولة في العالم".

وأضاف: "بمشاركة 6 من أفضل لاعبين التنس عالميا راح يتقابلون وجهاً لوجه، في بطولة (SixKingsSlam)، ضمن موسم الرياض في أكتوبر المقبل".

وتقام بطولة التنس العالمية في شهر أكتوبر المقبل بالرياض، بمشاركة كلا من: "ألكاراز، سينر، ديوكوفيتش، درابر، زفيريف وفريتز".

