القصة الكاملة لوفاة جوتا.. وكيف رد ليفربول ومحمد صلاح الجميل له؟

صُدم الوسط الرياضي فجر يوم الأحد 3 يوليو الماضي بخبر وفاة النجم البرتغالي الدولي بصفوف ليفربول الإنجليزي ديجو جوتا هو وشقيقه أندريه بحادث سير في دولة إسبانيا.

التحقيقات التي أعلنت عنها الشرطة الإسبانية حينها ذكرت أن اللاعب صاحب الـ 28 عاماً كان يقود سيارته بسرعة كبيرة مما أدى إلى تحطمها ومن ثمّ وفاته هو وشقيقه صاحب الـ 25 عامًا.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو حينها لسيارة اللاعب الراحل وهي متفحمة بعدما التهمتها النيران.

ولكن قابل رواية الشرطة الإسبانية رواية مغايرة من شهود عيان للواقعة.

صحيفة "ميرور" البريطانية أوردت تصريحات للبرتغالي جوزيه أزيفيدو هو سائق الشاحنة الذي صور مقطع الفيديو المنتشر للحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشير خلالها إلى أن سيارة جوتا تجاوزته بهدوء دون أن تظهر أي مظهر للسرعة الزائدة.

وأوضح السائق أنه لم يكن يعرف هوية من في الحادث وحاول التدخل لإطفاء النيران المشتعلة بالسيارة ولكنه لم يستطع من شدة النيران ـ ردّا منه على اتهامه بتصوير الحادث دون تقديم المساعدة ـ.

جوزيه أليكسو دوارتي، سائق شاحنة آخر أوضح في تصريحات لوسائل إعلام برتغالية، أن سيارة اللاعب الراحل تجاوزته بدقائق بسيطة؛ إذ كانت تسير بصورة معتدلة ـ بحسب تصريحاته ـ، منتقداً في الوقت ذاته الطريق الذي شهد الحداث واصفًا إياه بـ "سيء للغاية".

محمد صلاح من جانبه كان تربطه صداقة باللاعب البرتغالي الراحل ما جعل النجم المصري يقطع فترة الإجازة التي كان يقضيها في دولة اليونان بعد نهاية الموسم والعودة إلى إنجلترا لحضور مراسم الجنازة ومساندة أسرة الراحل.

الأمر لم يتوقف عند محمد صلاح فامتد لإدارة ليفربول التي عملت على رد الدين للاعب الذي ضمه قادمًا من وولفرهامبتون خلال موسم 20/21.

ليفربول في أول ظهور له بعد الواقعة كانت مباراة بريستون الودية وحينها وقف اللاعبون دقيقة حداد مع الجماهير.

وذكر نادي ليفربول عبر بيان لاحق:" سيتم إطلاق قميص ليفربول الجديد في الأول من أغسطس، سيعرض اللاعبون تحيتهم الخاصة من خلال شعار "Forever 20" المصمم خصيصًا والمطبوع على قمصانهم وسترات الملعب، والتي ستبقى في مكانها طوال الموسم".

وأتم بيان ليفربول: "من المقرر تنظيم احتفالية رئيسية، تتضمن لوحة فسيفسائية خاصة للمشجعين ودقيقة صمت، في أول مباراة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد نادي بورنموث في ملعب أنفيلد يوم الجمعة 15 أغسطس".

