ليفربول يفوز على أرسنال بهدف إيكيتيكي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لمباراة القمة الإنجليزي خلال السطور التالية:

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - إيكيتيكي - كودي جاكبو.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: زوبيمندي، ميرينو، ديكلان رايس.

خط الهجوم:مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس.

ملخص مباراة أرسنال وليفربول

بداية المباراة

سقوط ساليبا على أرضية الملعب في الدقيقة 3

خروج ساليبا ودخول موسكيرا بدلا منه في الدقيقة 5

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

بطاقة صفراء لـ جرافينبيرخ في الدقيقة 28

تسديدة من مادويكي اصطدمت في دفاعات أرسنال في الدقيقة 35

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

إيكيتيكي يسجل في شباك أرسنال، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 59

بطاقة صفراء لـ فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 66

مشاركة أوديجارد بدلا من ميكيل ميرينو في الدقيقة 70

سوبوسلاي يسجل هدف تقدم ليفربول على أرسنال في الدقيقة 83

مشاركة واتارا إيندو دبلا من فيرتز في الدقيقة 89

بطاقة صفراء لـ واتارا إيندو في الدقيقة 90+8

انتهاء المباراة بفوز ليفربول على أرسنال بهدف دون رد