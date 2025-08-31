لحظة بلحظة.. ليفربول وأرسنال.. الدوري الإنجليزي
تقام مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لمباراة القمة الإنجليزي خلال السطور التالية:
تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كيركيز.
خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: محمد صلاح - إيكيتيكي - كودي جاكبو.
تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.
خط الوسط: زوبيمندي، ميرينو، ديكلان رايس.
خط الهجوم:مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس.
ملخص مباراة أرسنال وليفربول
بداية المباراة
سقوط ساليبا على أرضية الملعب في الدقيقة 3
خروج ساليبا ودخول موسكيرا بدلا منه في الدقيقة 5
مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم
