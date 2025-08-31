مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:30

برشلونة

لحظة بلحظة.. ليفربول وأرسنال.. الدوري الإنجليزي

05:54 م الأحد 31 أغسطس 2025

ليفربول وأرسنال

background

تقام مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لمباراة القمة الإنجليزي خلال السطور التالية:

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - إيكيتيكي - كودي جاكبو.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: زوبيمندي، ميرينو، ديكلان رايس.

خط الهجوم:مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس.

ملخص مباراة أرسنال وليفربول

بداية المباراة

سقوط ساليبا على أرضية الملعب في الدقيقة 3

خروج ساليبا ودخول موسكيرا بدلا منه في الدقيقة 5

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

