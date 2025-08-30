ريال مدريد بينهم.. مواعيد مباريات صلاح مع ليفربول في دوري الأبطال
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جدول مواعيد مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.
ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد في الجولة الرابعة من دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل.
مواجهات ليفربول في دوري الأبطال
أتلتيكو مدريد - الأربعاء 17 سبتمبر
جالاتا سراي - الثلاثاء 30 سبتمبر
آينتراخت فرانكفورت - الأربعاء 22 أكتوبر
ريال مدريد - الثلاثاء 4 نوفمبر
أيندهوفن - الأربعاء 26 نوفمبر
إنتر ميلان - الثلاثاء 9 ديسمبر
مارسيليا - الأربعاء 21 يناير 2026
كارباج - الثلاثاء 24 يناير 2026
