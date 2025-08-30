مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 2
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

ريال مدريد بينهم.. مواعيد مباريات صلاح مع ليفربول في دوري الأبطال

06:14 م السبت 30 أغسطس 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جدول مواعيد مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد في الجولة الرابعة من دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل.

مواجهات ليفربول في دوري الأبطال

أتلتيكو مدريد - الأربعاء 17 سبتمبر

جالاتا سراي - الثلاثاء 30 سبتمبر

آينتراخت فرانكفورت - الأربعاء 22 أكتوبر

ريال مدريد - الثلاثاء 4 نوفمبر

أيندهوفن - الأربعاء 26 نوفمبر

إنتر ميلان - الثلاثاء 9 ديسمبر

مارسيليا - الأربعاء 21 يناير 2026

كارباج - الثلاثاء 24 يناير 2026

