ديانج على رأس قائمة منتخب مالي لمباراتي جزر القمر وغانا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني البلجيكي لمنتخب مالي، توم سينتفيت، عن القائمة التي سيخوض بها مباراتي جزر القمر وغانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وشهدت قائمة منتخب مالي تواجد لاعب الأهلي أليو ديانج قائد بلاده.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مالي نظيره جزر القمر عند العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر فيما يحل ضيفًا على نظيره غانا عند العاشرة من مساء يوم الإثنين 8 سبتمبر.

ترتيب منتخب مالي بتصفيات كأس العالم 2026

ويحتل منتخب مالي المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن منتخب مدغشقر صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن جزر القمر الوصيف فيما يتصدر منتخب غانا الترتيب بـ 15 نقطة.

قائمة منتخب مالي لتوقف سبتمبر الدولي:

وجاءت قائمة منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) - إسماعيل دياوارا (سيريوس السويدي) - لاسيني ديارا (ليون الفرنسي)

خط الدفاع: فودي دوكوري (لوهافر الفرنسي) - سالم دياكيتي (باليرمو الإيطالي) - سيكو نياكاتي (براجا البرتغالي) - إبراهيم سيسي (شالكه الألماني) - محمادو فوفانا (نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي) - موسى ديارا (ألافيس الإسباني) - عثمان كامارا (أنجيه الفرنسي) - أمادو دانتي (أف سي أروكا البرتغالي) - شيك كوناتي (كليرمون الفرنسي).

خط الوسط: لاسـانا كوليبالي (ليتشي الإيطالي) - محمد كامارا (السد القطري) - محمادو سانغاري (لانس الفرنسي) - أليو ديانج (الأهلي) - محمادو دومبيا (أنتويرب البلجيكي) - كاموري دومبيا (ستاد بريست الفرنسي)

خط الهجوم: جاوسو ديارا (فينورد الهولندي) - محمادو كامارا (لافال الفرنسي) - نيني دورجيليس (فنربخشة التركي) - محمادو دومبيا (واتفورد الإنجليزي) - مصطفى سانجاري (ليفسكي صوفيا البلغاري) - موسى سيلا (سوشو الفرنسي) - لاسيني سينايوكو (أوكسير الفرنسي).

