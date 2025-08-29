مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرعة دوري أبطال أوروبا؟ (كوميك)

12:07 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير على قرعة دوري الأبطال (4)
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير على قرعة دوري الأبطال (5)
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير على قرعة دوري الأبطال (3)
  • عرض 10 صورة
    كوميك (1)
  • عرض 10 صورة
    كوميك (2)
  • عرض 10 صورة
    كوميك (3)
  • عرض 10 صورة
    كوميك (4)
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير على قرعة دوري الأبطال (2)
  • عرض 10 صورة
    تفاعل الجماهير على قرعة دوري الأبطال (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أقيم أمس الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، بمدينة موناكو الفرنسية قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن العديد من المواجهات القوية، المنتظر متابعتها من قبل الجماهير في مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وتنطلق مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، يوم 16 سبتمبر 2025 المقبل، وتستمر حتى 28 يناير من العام المقبل 2026.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المواجهات المرتقبة في النسخة الحالية من البطولة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للدفاع عن جماهيره ببلاغ للنائب العام

إيقاف لاعب الزمالك والشيبي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الرابعة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدينة موناكو الفرنسية بطولة دوري أبطال أوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة
27 يومًا فقط.. كواليس أزمة وكيل صحة الفيوم: هل أشعل خلافًا بين الوزير والمحافظ؟