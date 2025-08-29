كتب - يوسف محمد:

أقيم أمس الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، بمدينة موناكو الفرنسية قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن العديد من المواجهات القوية، المنتظر متابعتها من قبل الجماهير في مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وتنطلق مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، يوم 16 سبتمبر 2025 المقبل، وتستمر حتى 28 يناير من العام المقبل 2026.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المواجهات المرتقبة في النسخة الحالية من البطولة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للدفاع عن جماهيره ببلاغ للنائب العام

إيقاف لاعب الزمالك والشيبي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الرابعة