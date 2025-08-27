مباريات الأمس
رغم أزمته مع ناديه.. منتخب السويد يستدعي ألكسندر إيزاك

04:37 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
    بوكايو ساكا ضد ألكسندر إيزاك
    ألكسندر إيزاك
    ألكسندر إيزاك
كتبت-هند عواد:

استدعى منتخب السويد ألكسندر إيزاك لخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، رغم خلافه مع ناديه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

غاب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عن جولة نيوكاسل قبل الموسم، و تدرب منفردا، لإجبار ناديه بالموافقة على رحيله إلى ليفربول.

قال مدرب السويد، يون دال توماسون، في تصريحات نقلتها شبكة "رويترز": "أولاً وقبل كل شيء، ليس الوضع مثاليًا، كان من الأفضل أن يتدرب اللاعب ويلعب مع فريق النادي".

وتخوض السويد مباراتين خارج أرضها في تصفيات كأس العالم، أمام سلوفينيا يوم 5 سبتمبر، وضد كوسوفو بعد ثلاثة أيام.

ألكسندر إيزاك السويد منتخب السويد نيوكاسل يونايتد تصفيات كأس العالم
