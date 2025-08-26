ظهر لامين يامال مع حبيبته الجديدة مغنية الراب الأرجنتينية وهما يحتفلان بعيد ميلادها الخامس والعشرين.

لامين يامال مع حبيبته الجديدة في عيد ميلادها

وشارك لامين يامال صورا رفقة حبيبته وذلك على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتكبر الأرجنتينة نجم برشلونة بـ 7 أعوام، حيث يبلغ عمره 18 عاما.

وتدعى مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.

وكانت نيكول في علاقة رومانسية مع المغني بيسو بلوما قبل أن ينفصلا في العام الماضي.

وظهرت النجمة الأرجنتينية مع ليونيل ميسي في إحدى الصور التي شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان يامين لامال قد اتهم باستغلال أقزام في إحدي الحفلات، وفقا لديلي ميل الإنجليزية.

واحتفل لاعب برشلونة بعيد ميلاده الثامن عشر في 13 يوليو الماضي بحضور 200 شخص بينهم الأصدقاء والعائلة وزملائه بالفريق.

وفي الشهر الماضي، طالب خيسوس مارتن المدير العام لشؤون الإعاقة في الحكومة، بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لنجم برشلونة.

