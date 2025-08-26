مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

أكبر منه وظهرت مع ميسي.. 11 صورة وأبرزالمعلومات عن حبيبة لامين يامال الجديدة

02:00 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

02:00 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (4)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (1)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (2)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (3)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (4)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (3)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (2)
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (5)
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول مع ليونيل ميسي
ظهر لامين يامال مع حبيبته الجديدة مغنية الراب الأرجنتينية وهما يحتفلان بعيد ميلادها الخامس والعشرين.

لامين يامال مع حبيبته الجديدة في عيد ميلادها

وشارك لامين يامال صورا رفقة حبيبته وذلك على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتكبر الأرجنتينة نجم برشلونة بـ 7 أعوام، حيث يبلغ عمره 18 عاما.

وتدعى مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.

وكانت نيكول في علاقة رومانسية مع المغني بيسو بلوما قبل أن ينفصلا في العام الماضي.

وظهرت النجمة الأرجنتينية مع ليونيل ميسي في إحدى الصور التي شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان يامين لامال قد اتهم باستغلال أقزام في إحدي الحفلات، وفقا لديلي ميل الإنجليزية.

واحتفل لاعب برشلونة بعيد ميلاده الثامن عشر في 13 يوليو الماضي بحضور 200 شخص بينهم الأصدقاء والعائلة وزملائه بالفريق.

وفي الشهر الماضي، طالب خيسوس مارتن المدير العام لشؤون الإعاقة في الحكومة، بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لنجم برشلونة.

مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول لامين يامال صديقة لامين يامال
