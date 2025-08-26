كتب - محمد عبد السلام

شهدت مباراة لافيينا و مسار مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين، عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

واستدعت المشادة تدخل أفراد أمن المباراة لإنهاء الموقف على الفور.

وانتهت المباراة بفوز لافيينا على فريق مسار بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق لافيينا نظيره القناة في الجولة الثانية يوم السبت، بينما يواجه فريق مسار نظيره الترسانة يوم الجمعة.