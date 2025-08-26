مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

"استدعت تدخل الأمن".. مشادة كلامية بين لاعبي لافيينا ومسار في دوري المحترفين (فيديو)

12:06 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب - محمد عبد السلام

شهدت مباراة لافيينا و مسار مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين، عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

واستدعت المشادة تدخل أفراد أمن المباراة لإنهاء الموقف على الفور.

وانتهت المباراة بفوز لافيينا على فريق مسار بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق لافيينا نظيره القناة في الجولة الثانية يوم السبت، بينما يواجه فريق مسار نظيره الترسانة يوم الجمعة.

