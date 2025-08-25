مباريات الأمس
مفاجأة وموقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

10:47 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

ليفربول (4)

كتب - محمد القرش:

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف موقع "Sports illustrated" مفاجأة في تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، حيث يدفع آرني سلوت بدومينيك سوبوسلاي كظهير أيمن بعد تأكد غياب فريمبونج وبرادلي وجو جوميز.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان ديك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: رايان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

