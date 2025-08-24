مباريات الأمس
سقوط لليونايتد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

09:35 م الأحد 24 أغسطس 2025

الدوري الإنجليزي

background

انتهت مواجهات الجولة الثانية من منافات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 التي أقيمت اليوم الأحد.

وفاز إيفرتون على نظيره برايتون بثنائية إليمان ندياي وجايمس جارنير، على ملعب ستاد هيل ديكنسون.

وتعادل نوتنجهام فورست مع منافسه كريستال بالاس إيجابيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك.

وسقط اليونايتد في فخ التعادل أمام نظيره فولهام بنتيجة 1-1، حيث تقدم الشياطين الحمر بهدف مونيز العكسي، قبل أن يسجل سيمث روي التعادل لأصحاب الأرض.

