سقوط لليونايتد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

انتهت مواجهات الجولة الثانية من منافات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 التي أقيمت اليوم الأحد.

وفاز إيفرتون على نظيره برايتون بثنائية إليمان ندياي وجايمس جارنير، على ملعب ستاد هيل ديكنسون.

وتعادل نوتنجهام فورست مع منافسه كريستال بالاس إيجابيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك.

وسقط اليونايتد في فخ التعادل أمام نظيره فولهام بنتيجة 1-1، حيث تقدم الشياطين الحمر بهدف مونيز العكسي، قبل أن يسجل سيمث روي التعادل لأصحاب الأرض.