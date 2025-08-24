كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، الهزيمة اليوم أمام نظيره نيو إنجلاند ريفليوشن، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

وشهدت مباراة كولومبوس الأمريكي ونيو إنجلاند، الظهور الأول للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادما من النادي الأهلي.

وكان أبو علي دخل المباراة بديلا في الشوط الثاني، وكان فريقه متأخر بهدفين دون مقابل، بعد دخوله بدقائق قليلة نجح زميله دانيال جارداج في تسجيل الهدف الأول لكولومبوس.

وظهرت علامات الحزن على أبو علي عقب نهاية المباراة، بسبب هزيمة فريقه في الظهور الأول له مع الفريق، منذ الانتقال إليه قادما من الأهلي.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق، انتقال أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل مبلغ مالي 7.5 مليون يورو، في واحدة من أعلى الصفقات من حيث القيمة المادية في تاريخ الدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو قبل مباراتهما في الدوري

4 أهداف لريبيرو مع الأهلي أمام المحلة .. ماعلاقة الزمالك والمصري؟