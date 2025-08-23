مباريات الأمس
سر الاحتفال العسكري لفرانك كيسي بعد فوز الأهلي بكأس السوبر السعودي

09:00 م السبت 23 أغسطس 2025

فرانك كيسي لاعب الأهلي

كتب - محمد القرش:

حصد فريق الأهلي بطولة كأس السوبر السعودي 2025/26، بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وكان الفريق الأخضر متأخرا بهدف حتى سجل روجيرو إيبانيز هدف التعادل في الدقيقة 89، قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وبعد الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، احتفل لاعب خط الوسط الإيفواري بطريقته الخاصة والدائمة، حيث وضع يده بجانب رأسه "التحية العسكرية".

سر احتفال كيسي

يعود احتفال لاعبي خط الوسط إلى والده الذي كان لاعبا لكرة القدم، لكن ظروف الحرب أجبرته على أن يكون جنديا في الجيش الإيفواري، وتوفي في الحرب قبل أن يبدأ فرانك قصة نجاحه في كرة القدم.

وعلى الرغم أن والد فرانك لم يشهد قصة كفاحه، إلا أنه يتذكره بعد كل هدف يسجله، ويحتفل "بالتحية العسكرية" تخليدا لذكراه، كما فعل اليوم بعد تسجيله هدفا في المباراة النهائية.

