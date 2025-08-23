موعد مباراة مانشستر سيتي و توتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

القاهرة - مصراوي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبر، اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث متساويا بنفس النقاط ولكن السيتي يتفوق بفارق الأهداف.

ويذكر أن مانشستر سيتي استهل مشواره في الدوري بالفوز على ولفرهامبتون برباعية دون مقابل، بينما فاز توتنهام على بيرنلي بثلاثية دون مقابل.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".