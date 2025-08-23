مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي و توتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

07:22 ص السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مانشستر سيتي
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست
  • عرض 7 صورة
    مانشستر-سيتي-مرموش
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست
القاهرة - مصراوي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبر، اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث متساويا بنفس النقاط ولكن السيتي يتفوق بفارق الأهداف.

ويذكر أن مانشستر سيتي استهل مشواره في الدوري بالفوز على ولفرهامبتون برباعية دون مقابل، بينما فاز توتنهام على بيرنلي بثلاثية دون مقابل.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

