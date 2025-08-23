موعد مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي والقناة الناقلة

القاهرة - مصراوي

يواجه النصر السعودي نظيره الأهلي، اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، ضمن مواجهات نهائي في كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر و الأهلي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب هونج كونج في اليابان.

وتقام البطولة في مدينة هونج كونج، في الصين، ويشارك في النسخة الحالية من البطولة كل من: الأهلي، القادسية، النصر، والاتحاد، وقد ودع الاتحاد البطولة بعد خسارته أمام النصر، بينما خرج القادسية بعد هزيمته من الأهلي.

يشارك الأهلي في البطولة بديلا عن فريق الهلال الذي اعتذر عن المشاركة، فيما يخوض النصر البطولة بصفته صاحب المركز الرابع في دوري "روشن" السعودي الموسم الماضي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والأهلي

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "الثمانية" السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر السعودي، وتبث المباراة عبر قناة "الثمانية 1."