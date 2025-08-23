كتبت-هند عواد:

حضر النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مران الفريق أمس، بسيارة فيراري جديدة بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني، لينضم إلى مجموعة سيارات بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن هالاند استغرق 5 أيام فقط لتوفير المال لشراء أحدث سيارته الخارقة.

ووصل مهاجم مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد في سيارة فيراري 12 سيليندري زرقاء فضية لامعة، سعرها الأساسي 350 ألف جنيه إسترليني.

ويتمتع محرك السيارة V12 بقوة 830 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 211 ميلاً في الساعة، ويمكن أن يصل بها إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ.

لا يعد مهاجم بوروسيا دورتموند السابق غريبًا على السيارات الفاخرة، إذ أن أحدث سياراته تنضم إلى مجموعته من السيارات إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل ثلاثة أسابيع فقط من راتبه الأسبوعي البالغ 500 ألف جنيه إسترليني.

وبعد توقيع عقده الضخم لمدة 10 سنوات في يناير 2025، ظهر هالاند نفسه بسيارة بورش 911 GT3 بقيمة 160 ألف جنيه إسترليني.

كما أنه يمتلك سيارة أستون مارتن DBX 707 ذات اللون الأخضر الليموني، وتنضم إلى فيراري 12Cilindri عند علامة 350 ألف جنيه إسترليني.

إضافة إلى سيارة رولز رويس كولينان بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني وسيارة رانج روفر سبورت بقيمة 120 ألف جنيه إسترليني، ويملك نجم النرويج أيضًا سيارة Audi RS6 Avant، بقيمة 120 ألف جنيه إسترليني، وسيارة Mercedes-AMG GLE كوبيه بقيمة 90 ألف جنيه إسترليني.