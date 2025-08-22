مباريات الأمس
إعلان

النني يعلق على فوز الجزيرة الأول في الدوري الإماراتي

11:27 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي، محمد النني سعادته بالفوز الأول الذي حققه فريقه بالموسم الجاري من الدوري الإماراتي.

وحقق الجزيرة فوزه الأول بالموسم الجاري من الدوري بهدف نظيف على نظيره الشارقة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقال النني في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية عقب المباراة:"نمر في فترة صعبة بعد تغيير المدرب لذا أشكر اللاعبين على المجهود ونقول للجماهير إننا قادرين على المنافسة لتحقيق اللقب وإننا فريق كبير".

وردّ المحترف المصري بصفوف الجزيرة على رحيل المدرب حسين عموتة بعد الخسارة بالجولة الأولى بقوله:"نمتلك بالفريق لاعبين أصحاب خبرات بجانب لاعبين شباب لديهم مجهود كبير والجميع يؤمن بقدراته وقدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير مثل الشارقة".

وكان النني شارك أساسيًا في خسارة فريق الجزيرة بالجولة الأولى من الدوري الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره خورفكان فيما حلّ إبراهيم عادل بديلاً.

يذكر أن النني قد انضم لصفوف الجزيرة خلال الانتقالات الصيفية للموسم الماضي 2024/25 قادمًا من أرسل فيما انضم إبراهيم عادل للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز.

محمد النني الجزيرة الإماراتي الجزيرة ضد الشارقة الدوري الإماراتي
إعلان

