حوّل فريق تشيلسي تأخره بهدف على يد نظيره وست هام لفوز بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق وست هام بهدف بعد مرور 6 دقائق عن طريق لاعبه لوكاس باكيتا قبل أن يتعادل جواو بيدرو لتشيلسي بهدف في الدقيقة 15 ثم تقدم بيدرو نيتو للبلوز بهدف في الدقيقة 23 قبل أن يضيف إنزو فرنانديز الهدف الثالث بالدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مويسيس كايسيدو الهدف الرابع بالدقيقة 54 قبل أن يضيف تريفوه تشالوباه الهدف الخامس بالدقيقة 58.

تشيلسي كان قد استهل موسمه بتعادل سلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الأولى، فيما خسر فريق وست هام بثلاثية على يد سندرلاند.

