مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

تشيلسي يضرب وست هام بخماسية

09:58 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي و ويست هام
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي و ويست هام
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي و ويست هام
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي و ويست هام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حوّل فريق تشيلسي تأخره بهدف على يد نظيره وست هام لفوز بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق وست هام بهدف بعد مرور 6 دقائق عن طريق لاعبه لوكاس باكيتا قبل أن يتعادل جواو بيدرو لتشيلسي بهدف في الدقيقة 15 ثم تقدم بيدرو نيتو للبلوز بهدف في الدقيقة 23 قبل أن يضيف إنزو فرنانديز الهدف الثالث بالدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مويسيس كايسيدو الهدف الرابع بالدقيقة 54 قبل أن يضيف تريفوه تشالوباه الهدف الخامس بالدقيقة 58.

تشيلسي كان قد استهل موسمه بتعادل سلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الأولى، فيما خسر فريق وست هام بثلاثية على يد سندرلاند.

اقرأ أيضًا:

هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لاكتساح لايبزيج بسداسية

"بينها للأهلي والزمالك وبيراميدز".. الرابطة تعدل مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وست هام ضد تشيلسي وست هام تشيلسي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة