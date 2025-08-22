النني وإبراهيم عادل يشاركان في الفوز الأول للجزيرة بالدوري الإماراتي

شارك الثنائي المصري محمد النني و إبراهيم عادل في الفوز الأول لفريق الجزيرة بالموسم الجاري الدوري الإماراتي على حساب نظيره الشارقة.

وفاز الجزيرة بهدف نظيف على نظيره الشارقة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة سجله اللاعب مامادو كوليبالي.

وشهدت المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي مشاركة الثنائي المصري من بداية اللقاء.

وكان النني شارك أساسيًا في خسارة فريق الجزيرة بالجولة الأولى من الدوري الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره خورفكان فيما حلّ إبراهيم عادل بديلاً.

يذكر أن إبراهيم عادل قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز.

