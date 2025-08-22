مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 5
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
21:45

أنجيه

جميع المباريات

النني وإبراهيم عادل يشاركان في الفوز الأول للجزيرة بالدوري الإماراتي

07:32 م الجمعة 22 أغسطس 2025

إبراهيم عادل

background

شارك الثنائي المصري محمد النني و إبراهيم عادل في الفوز الأول لفريق الجزيرة بالموسم الجاري الدوري الإماراتي على حساب نظيره الشارقة.

وفاز الجزيرة بهدف نظيف على نظيره الشارقة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة سجله اللاعب مامادو كوليبالي.

وشهدت المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي مشاركة الثنائي المصري من بداية اللقاء.

وكان النني شارك أساسيًا في خسارة فريق الجزيرة بالجولة الأولى من الدوري الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره خورفكان فيما حلّ إبراهيم عادل بديلاً.

يذكر أن إبراهيم عادل قد انضم لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز.

الجزيرة ضد الشارقة محمد النني إبراهيم عادل الدوري الإماراتي
