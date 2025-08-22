تشريح الجثة.. القصة الكاملة لوفاة رزاق أوموتويوسي ومستحقاته لدى الزمالك

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية مستجدات حول ظروف وفاة النيجيري الأصل البنيني الجنسية، رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق، وعلاقته بالقلعة البيضاء.

وتوفي رزاق أوموتويوسي صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 39 عامًا، في منزله بعدما واجه عدة مشكلات في حياته.

عانى رزاق أوموتويوسي من الإفلاس قبل وفاته، ولجأ إلى زملائه السابقين في المنتخب، للحصول على المساعدات، وقبل 18 يوما من فاته، فقد شقيقته التي عانت من المرض.

إفلاس ومستحقات متأخرة

قالت زوجة رزاق في تصريحات خاصة لمصراوي: "كان مفلسًا وأنا من كنت أتحمل المصاريف لسنوات طويلة لدعمه، وكان يذهب إلى منتخب بلاده بين الحين والآخر، وبعض أصدقائه يساعدونه، لكنه كان يصر أن الزمالك مدين له، لقد كان مفلسًا وأنا من كنت أتحمل المصاريف لسنوات طويلة لدعمه، لكنه كان قويًا جدًا".

وأوضحت: "لا أعرف لماذا لم يحصل على أمواله من الزمالك، لكنني أعتقد أنه حاول قدر المستطاع، شقيقته توفيت يوم 1 أغسطس، فهي كانت مريضة لفترة من الوقت، وهو يوم 19 من نفس الشهر".

كيف توفي رزاق أوموتويوسي؟

كشف زوجة رزاق أوموتويوسي، تفاصيل وفاته قائلة: "كان في المنزل واستدعى الممرضة في نفس اليوم الذي شعر فيه بالضعف، ثم أصيب بتشنجات ونقلته مسرعة إلى المستشفى (خاص)، وهناك أصيب بتشنجات مرة أخرى وعضّ نفسه، ثم أصبح مضطربًا وتقيأ دمًا، فانتقلنا به إلى مستشفى عام وتم خياطة لسانه، وبدأوا العلاج، لكنه لم ينجُ، وتوفي في المستشفى، والترشيح سيكشف سبب الوفاة".

