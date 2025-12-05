لماذا يحضر دونالد ترامب قرعة كأس العالم 2026؟

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرئيس دونالد ترامب لإلقاء كلمة في قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة بعد حصوله على جائزة الفيفا للسلام، وذلك وفقا لمصادر متعددة مطلعة على تخطيط الحدث لصحيفة "ذا أثليتيك".

وبحسب الخطط التي تم وضعها في الأسابيع الأخيرة، سيتم منح ترامب الوقت للتحدث على خشبة المسرح خلال الحدث الذي يستمر قرابة الساعتين في مركز كينيدي في واشنطن، كما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

ستكون الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني حاضرين أيضًا في القرعة، إلا أن الاهتمام الأكبر سينصب على ترامب، الذي سيمنح بضع دقائق للحديث.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن أنه سيقدم جائزة جديدة تسمى "جائزة الفيفا للسلام - كرة القدم توحد العالم".

وفي بيان نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعلى حساب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على إنستجرام، قال إنفانتينو: "في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، من الضروري الاعتراف بالمساهمة البارزة لأولئك الذين يعملون بجد لإنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام".

واختتم: "كرة القدم تعني السلام، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأكمله، فإن جائزة الفيفا للسلام - كرة القدم توحد العالم، ستعترف بالجهود الهائلة التي يبذلها هؤلاء الأفراد الذين يوحدون الناس، ويجلبون الأمل للأجيال القادمة".

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الجائزة ستُمنح مرة واحدة سنويا، لكن إنفانتينو سيُقدم النسخة الأولى منها خلال قرعة كأس العالم في واشنطن اليوم الجمعة، وأوضح الاتحاد أنها ستُمنح لأفراد "ساهموا في توحيد شعوب العالم في سلام، ويستحقون بالتالي تقديرا خاصا وفريدا".

