عمر مرموش يكشف عن أصعب خصم واجهه في الدوري الإنجليزي

كشف النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أصعب خصم واجهه في البريميرليج حتى الأن، منذ الانتقال إلى مان سيتي في يناير الماضي.

وقال مرموش في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "أصعب خصم واجهته في البريميرليج حتى الآن، هو ريس جيمس لاعب فريق تشيلسي".

وأضاف: "أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي كانت أمام تشيلسي، جيمس كان قويا بشكل كبير بلكرة، جعلني أقضي وقتا عصيبا في ذلك الوقت، لكنني في النهاية لم ألعب الكثير من المباريات حتى أقول رأيا بشكل نهائيا ولكنني سأختار ريس جيمس".

وكان مرموش انضم إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في يناير الماضي قادما من فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون يورو.

وشارك مرموش مع مان سيتي منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في يناير الماضي، في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

