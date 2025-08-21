كتبت-هند عواد:

كشفت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك والنصر السعودي السابق، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته قبل وفاته.

وتوفي رزاق أوموتويوسي صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 39 عامًا، في منزله بعدما واجه عدة مشكلات في حياته.

وقالت زوجة رزاق في تصريحات خاصة لمصراوي: "رزاق كان في المنزل واستدعى الممرضة في نفس اليوم الذي شعر فيه بالضعف، ثم أصيب بتشنجات ونقلته مسرعة إلى المستشفى (خاص)، وهناك أصيب بتشنجات مرة أخرى وعضّ نفسه، ثم أصبح مضطربًا وتقيأ دمًا، فانتقلنا به إلى مستشفى عام وتم خياطة لسانه، وبدأوا العلاج، لكنه لم ينجُ، وتوفي في المستشفى، والترشيح سيكشف سبب الوفاة".

وأضافت: "يوم 1 أغسطس توفيت شقيقته كانت مريضة منذ فترة، ولم يكن لديه عمل ثابت، ولا أعرف حتى لماذا توقف عن اللعب، لأنه لم يتعرض لأي إصابة على الإطلاق، لم يستشيرني بشأن قرار اعتزاله، وحاليا ترك لي أربعة أطفال، ولا أعرف كيف أتصرف، لقد ترك لي أربعة أطفال".

واختتمت: "كان مفلسًا وأنا من كنت أتحمل المصاريف لسنوات طويلة لدعمه، وكان يذهب إلى منتخب بلاده بين الحين والآخر، وبعض أصدقائه يساعدونه".

