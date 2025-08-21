مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

- -
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

تقيأ دما وترك لي أربعة أطفال.. زوجة رزاق أوموتويوسي تكشف لمصراوي الأيام الأخيرة في حياته

03:06 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 12
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 6
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 3
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 9
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 8
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 13
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 7
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 1
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 2
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي 5
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
  • عرض 20 صورة
    رزاق أوموتويوسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشفت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك والنصر السعودي السابق، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته قبل وفاته.

وتوفي رزاق أوموتويوسي صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 39 عامًا، في منزله بعدما واجه عدة مشكلات في حياته.

وقالت زوجة رزاق في تصريحات خاصة لمصراوي: "رزاق كان في المنزل واستدعى الممرضة في نفس اليوم الذي شعر فيه بالضعف، ثم أصيب بتشنجات ونقلته مسرعة إلى المستشفى (خاص)، وهناك أصيب بتشنجات مرة أخرى وعضّ نفسه، ثم أصبح مضطربًا وتقيأ دمًا، فانتقلنا به إلى مستشفى عام وتم خياطة لسانه، وبدأوا العلاج، لكنه لم ينجُ، وتوفي في المستشفى، والترشيح سيكشف سبب الوفاة".

وأضافت: "يوم 1 أغسطس توفيت شقيقته كانت مريضة منذ فترة، ولم يكن لديه عمل ثابت، ولا أعرف حتى لماذا توقف عن اللعب، لأنه لم يتعرض لأي إصابة على الإطلاق، لم يستشيرني بشأن قرار اعتزاله، وحاليا ترك لي أربعة أطفال، ولا أعرف كيف أتصرف، لقد ترك لي أربعة أطفال".

واختتمت: "كان مفلسًا وأنا من كنت أتحمل المصاريف لسنوات طويلة لدعمه، وكان يذهب إلى منتخب بلاده بين الحين والآخر، وبعض أصدقائه يساعدونه".

اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

لاعبة تتعرض للتنمر بسبب "حب الشباب".. ودعم رياضي وسياسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رزاق أوموتويوسي وجة رزاق أوموتويوسي فاة رزاق أوموتويوسي فاصيل حياة رزاق أوموتويوسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يقفز مقابل الجنيه للمرة الثالثة بمنتصف تعاملات الخميس