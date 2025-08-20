كتبت-هند عواد:

علق المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2024-2025، للمرة الثالثة في مسيرته.

ونشر محمد صلاح صورته من حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكتب صلاح: "هذه الجائزة المميزة تُحدث فرقًا كبيرًا عندما نفوز بكأسٍ مهم، الفوز بالبطولة هو الأهم، وسنُقاتل لتحقيقها مجددًا هذا الموسم. أنا ممتنٌ للغاية للاعبين الذين صوّتوا لي".

وحقق محمد صلاح إنجازا تاريخيا، إذ أنه أصبح أول لاعب في العالم يحقق هذه الجائزة 3 مرات، بعد تتويجه بها في 2018 و2022.

