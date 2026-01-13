إعلان

كشفتها الرائحة.. العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل منزله بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:55 م 13/01/2026

جثة - أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

عثرت الأجهزة الأمنية بسوهاج، على جثة مسن في حالة تعفن داخل منزله بدائرة مركز طهطا، بعد بلاغ من الجيران حول انبعاث روائح كريهة من شقته.

وكان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طهطا بالعثور على جثة رجل مسن في العقد الثامن من العمر داخل منزله دائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية العثور على المدعو "ع. ع" 74 عامًا، ويقيم بمفرده داخل المنزل، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة، تبين عدم وجود أي إصابات أو آثار عنف تشير إلى شبهة جنائية، وأفاد التقرير بأن الوفاة حدثت منذ نحو خمسة أيام، ما تسبب في وصول الجثمان إلى مرحلة متقدمة من التعفن.

وتوصلت التحريات أن الأهالي اكتشفوا الواقعة عقب انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل، وبالفحص تبين أن المتوفى غير متزوج ويعيش بمفرده.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العثور على جثة مسن جثة مسن في حالة تعفن الأجهزة الأمنية بسوهاج العثور على جثة رجل مسن

