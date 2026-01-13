مباريات الأمس
اليوم.. موعد وتفاصيل قرعة الدور التمهيدي لكأس الأمم الأفريقية 2027

كتب : محمد عبد الهادي

12:15 م 13/01/2026

قرعة الدور التمهيدي لكأس الأمم الأفريقية 2027

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن تفاصيل وآلية قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة الدور التمهيدي اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأوضح كاف أن نظام التصفيات يبدأ بدور تمهيدي يضم 12 منتخبًا من أصحاب التصنيف الأدنى في آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بينما ضمنت 42 منتخبًا التأهل مباشرة إلى دور المجموعات.

وتشارك في الدور التمهيدي منتخبات ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، السيشل، وإريتريا.

ويتم توزيع هذه المنتخبات على وعاءين، يضم الأول المنتخبات الأعلى تصنيفًا، بينما يضم الثاني المنتخبات الأقل تصنيفًا، على أن تُقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات الوعاء الثاني.

وبحسب آلية القرعة، يواجه أول منتخب يُسحب من الوعاء الأول نظيره الأول من الوعاء الثاني، مع تكرار الإجراء ذاته حتى استكمال ست مواجهات.

ويتأهل الفائزون الستة للانضمام إلى 42 منتخبًا في دور المجموعات، ليكتمل العدد إلى 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

