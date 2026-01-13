لقاء الثأر.. سجل مواجهات مصر والسنغال قبل نصف نهائي أمم أفريقيا

تتجه أنظار الجماهير مساء غدٍ الأربعاء إلى ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والسنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورت ماكس المشفرة، إلى جانب القناة الجزائرية الرياضية.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مواجهة الغد

تحمل مواجهة الغد الرقم 14 في تاريخ لقاءات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سبق أن التقيا في 13 مباراة سابقة.

وتمكن منتخب السنغال من تحقيق الفوز في 6 مباريات، مقابل 5 انتصارات لمنتخب مصر، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك المنتخب السنغالي خلال المواجهات السابقة، بينما استقبلت شباك الفراعنة 13 هدفًا.