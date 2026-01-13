باريس أف سي يقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا (فيديو)

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو، ومباراة روما وتورينو في كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم الثلاثاء

ديبورتيفو لاكورونيا ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - منصة شاهد

ديبورتيفو ليونيسا ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - منصة شاهد

ريال سوسيداد ضد أوساسونا - 10:00 مساء منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء

شتوتجارت ضد آينتراخت فرانكفورت - 7:30 مساء - إم بي سي أكشن

هامبورج ضد بايرن ليفركوزن - 9:30 مساء - منصة شاهد

ماينز ضد هايدنهايم - 9:30 مساء - منصة شاهد

بروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس كاراباو اليوم الثلاثاء

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم الثلاثاء

روما ضد تورينو - 10:00 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء

الأخدود ضد الخلود - 5:25 مساء - ثمانية

ضمك ضد الاتحاد - 7:30 مساء - ثمانية

الفتح ضد الرياض - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الثلاثاء

المصرية للاتصالات ضد فاركو - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 1