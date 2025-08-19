مباريات الأمس
"ماني سجل وطُرد خلال 15 دقيقة".. النصر يُقصي الاتحاد من السوبر السعودي

02:22 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

مباراة النصر والاتحاد

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي

ويلتقي فريق النصر نظيره الاتحاد عند الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في السوبر السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر في السوبر السعودي

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

ملخص بأبرز أحداث مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي:

قص السنغالي ساديو ماني شريط التسجيل مع النصر خلال اللقاء بعد مرور 10 دقائق.

وتعادل ستيفن بيرجوين للاتحاد بهدف في الدقيقة 16.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة 25 للاعب النصر ساديو ماني.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني لفريق النصر بالدقيقة 61.

