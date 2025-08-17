موعد مباراة مانشستر يونايتد و أرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي مانشستر يونايتد نظيره أرسنال اليوم الأحد 17 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على استاد"أولد ترافورد".
القناة الناقلة لمانشستر يونايتد وأرسنال
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي.
وكان فريق أرسنال قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، فيما احتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 بالموسم ذاته برصيد 42 نقطة.
فيديو قد يعجبك: