موعد مباراة مانشستر يونايتد و أرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

12:04 م الأحد 17 أغسطس 2025

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي مانشستر يونايتد نظيره أرسنال اليوم الأحد 17 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على استاد"أولد ترافورد".

القناة الناقلة لمانشستر يونايتد وأرسنال

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي.

وكان فريق أرسنال قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، فيما احتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 بالموسم ذاته برصيد 42 نقطة.

