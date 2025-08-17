كتب- نهى خورشيد:

منذ استحواذ مجموعة فينواي سبورتس جروب (FSG) على نادي ليفربول الإنجليزي في أكتوبر 2010، أصبح "الريدز" جزءاً من واحدة من أكبر الكيانات الرياضية في العالم.

فليس فقط بتاريخيه الكروي العريق وإنجازاته داخل عالم الساحرة المستديرة بفضل بطولاته ونجومه، بل أيضاً من خلال هيكله الاستثماري، وفقا لصحيفة ذا أثيلتك.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الهيكل الاستثماري لنادي ليفربول والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح…

استحوذت مجموعة فينواي سبورتس جروب (FSG) على نادي ليفربول في أكتوبر 2010 مقابل 230.4 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أجبر حكم من المحكمة العليا البريطانية الصفقة على الاكتمال، لينتهي بذلك حقبة المالكين السابقين توم هيكس وجورج جيليت.

ويقع ليفربول تحت ملكية شركة UKSV Holdings Company Limited، وهي الذراع الاستثمارية لـ FSG في المملكة المتحدة.

أما المالك الرئيسي للنادي فهو Fenway Sports Group LLC، الشركة الأميركية التي تملك نحو 97% من FSG Football Group LLC، والتي بدورها تملك UKSV Holdings بشكل كامل.

وتوزيع حصص ملكية FSG ليست معلومة إلى حد كبير، لكن الموقع الرسمي لليفربول يؤكد أن هناك أربعة أطراف فقط يملكون أكثر من 10% من الأسهم؛ وهم جون دبليو هنري (المالك الأكبر)، توم فيرنر (رئيس النادي)، مايك جوردون

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن جون هنري يملك ما بين 25% و50% من FSG، بينما يملك كل من فيرنر، جوردون، وRedBird/‏Rouge ما بين 10% و25%.

أما بقية الحصص، والتي قد تصل إلى ربع أو ثلث الشركة، فهي بيد مستثمرين صغار لم يُكشف عن هويتهم بالكامل.

من بين هؤلاء المساهمين النجم الأميركي ليبرون جيمس وشريكه مافريك كارتر، اللذان أُعلِن عن دخولهما كمستثمرين في FSG قبل أربع سنوات إلى جانب RedBird.

وفي الإعلان ذاته، نشرت FSG قائمة شركاء معلنين ضمت أكثر من 20 اسماً إلى جانب هنري، فيرنر، جوردون، جيمس وكارتر.

كما تملك شركة Dynasty Equity نحو 3% من ليفربول، بعد شرائها حصة أقلية في سبتمبر 2023.

هذه الحصة لا تُدار مباشرة في ليفربول، بل من خلال FSG Football Group LLC.

رغم تعدد استثمارات FSG في الرياضة، فإنها لم تضم حتى الآن نادياً آخر لكرة القدم إلى محفظتهاومع ذلك، هناك تحركات فعلية في هذا الاتجاه، حيث أبدت المجموعة اهتماماً في إسبانيا، وتحديداً مالاجا وخيتافي، مع استمرار المفاوضات بشأن استحواذ تدريجي على الأخير.

وفي مارس 2024، عُيِّن مايكل إدواردز مديراً تنفيذياً لكرة القدم، كما جرت محادثات أخرى سابقاً بشأن شراء نادي بوردو الفرنسي لكنها لم تكتمل.

تمتلك FSG عدداً كبيراً من الأصول الرياضية، من أبرزها: بوسطن ريد سوكس (MLB)، بيتسبرغ بينغوينز (NHL)، فريق Boston Common Golf في دوري الجولف الافتراضي (TGL) الذي أطلق عام 2022 بالشراكة مع تايغر وودز وروي ماكلروي، بجانب حصة في فريق RFK Racing لسباقات ناسكار.

كما قادت في 2024 ائتلاف تجاري باسم Strategic Sports Group (SSG) استثمر 1.5 مليار دولار لتأسيس PGA Tour Enterprises، وهي شركة تهدف لتطوير جولة الـ PGA وتوزيع حصص ملكية على ما يقرب من 200 لاعب جولف محترف.

في مجال الإعلام، تملك FSG نسبة 80% من NESN، شبكة رياضية في نيو إنجلاند، كما استحوذت عام 2023 (عبر امتلاكها للبينغوينز) على Sportsnet Pittsburgh بالشراكة مع فريق بيتسبرغ بايرتس في الـ MLB.

كما تدير Fenway Sports Management للتسويق الرياضي عالمياً، وذراع عقارية هي FSG Real Estate التي تملك ملعب فينواي بارك ومنشآت تدريب ريد سوكس.

بعيداً عن الرياضة، يملك جون هنري صحيفة The Boston Globe التي اشتراها عام 2013 مقابل 70 مليون دولار، كما كان قد أسس وأدار شركة John W. Henry & Company, Inc المتخصصة في إدارة الاستثمارات العالمية بين 1981 و2012.