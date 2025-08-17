بمبلغ ضخم.. لاعب مانشستر يونايتد الجديد يشتري منزل زلاتان إبراهيموفيتش

كتبت-هند عواد:

أنفق ماتيوس كونيا، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، 5 ملايين جنيه إسترليني، لشراء منزل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش القديم.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن ماتيوس كونيا اشترى منزل نجم أولد ترافورد السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يقع في "هيل"، ويتكون من ست غرف نوم وستة حمامات ويضم صالة ألعاب رياضية وبار وسينما وستوديو وغرفة بلياردو.

وحصل كونيا على رقم قميص إبراهيموفيتش القديم بعد انضمام حامل الرقم السابق ماركوس راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعدما أوقع المهاجم البرازيلي، مع الشياطين الحمر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يواجه كونيا (26 عاما) أرسنال في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم، بعدما خاض أول مباراة له مع مانشستر يونايتد ضد ليدز في لقاء في ستوكهولم، ثم سافر إلى الولايات المتحدة في جولة تحضيرية للموسم الجديد.

