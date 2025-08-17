مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

بمبلغ ضخم.. لاعب مانشستر يونايتد الجديد يشتري منزل زلاتان إبراهيموفيتش

09:00 ص الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ماتيوس كونيا_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    إبراهيموفيتش بقميص مانشستر يونايتد_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    منزل كونيا الجديد_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أنفق ماتيوس كونيا، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، 5 ملايين جنيه إسترليني، لشراء منزل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش القديم.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن ماتيوس كونيا اشترى منزل نجم أولد ترافورد السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يقع في "هيل"، ويتكون من ست غرف نوم وستة حمامات ويضم صالة ألعاب رياضية وبار وسينما وستوديو وغرفة بلياردو.

وحصل كونيا على رقم قميص إبراهيموفيتش القديم بعد انضمام حامل الرقم السابق ماركوس راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعدما أوقع المهاجم البرازيلي، مع الشياطين الحمر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يواجه كونيا (26 عاما) أرسنال في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم، بعدما خاض أول مباراة له مع مانشستر يونايتد ضد ليدز في لقاء في ستوكهولم، ثم سافر إلى الولايات المتحدة في جولة تحضيرية للموسم الجديد.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماتيوس كونيا يشتري منزل زلاتان إبراهيموفيتش ماتيوس كونيا زلاتان إبراهيموفيتش منزل زلاتان إبراهيموفيتش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان