أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني
انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليجا".
وفاز برشلونة على منافسه ريال مايوركا بثلاثية دون رد، على ملعب ستاد إيبيروستار.
أبرز أحداث مباراة برشلونة
سجل هدف برشلونة الأول، رافينيا في الدقيقة 7.
رافينيا يفتتح سجل أهداف برشلونة في الموسم الجديد ⚽️🔥
سجل هدف برشلونة الثاني، فيران توريس في الدقيقة 23.
😱⚽️ فيران توريس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة بعد حالة اعتراض من قبل مايوركا!!!
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2025
طرد مانو مورلاتيس "إنذارين" في الدقيقة 33.
طرد فيدات موريكي في الدقيقة 38.
سجل هدف برشلونة الثالث، لامين يامال في الدقيقة 90+4.
لامين جمال يفتتح موسمه بهدف في غاية الجمال 😱⚽️
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2025
وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع رايو فاييكانو وفياريال.
