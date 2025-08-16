مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

11:11 م السبت 16 أغسطس 2025

برشلونة وريال مايوركا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وفاز برشلونة على منافسه ريال مايوركا بثلاثية دون رد، على ملعب ستاد إيبيروستار.

أبرز أحداث مباراة برشلونة

سجل هدف برشلونة الأول، رافينيا في الدقيقة 7.

سجل هدف برشلونة الثاني، فيران توريس في الدقيقة 23.

طرد مانو مورلاتيس "إنذارين" في الدقيقة 33.

طرد فيدات موريكي في الدقيقة 38.

سجل هدف برشلونة الثالث، لامين يامال في الدقيقة 90+4.

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع رايو فاييكانو وفياريال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مايوركا ضد برشلونة برشلونة مباراة برشلونة برشلونة ضد مايوركا لامين يامال هدف لامين يامال أهداف برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان