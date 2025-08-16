أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وفاز برشلونة على منافسه ريال مايوركا بثلاثية دون رد، على ملعب ستاد إيبيروستار.

أبرز أحداث مباراة برشلونة

سجل هدف برشلونة الأول، رافينيا في الدقيقة 7.

سجل هدف برشلونة الثاني، فيران توريس في الدقيقة 23.

طرد مانو مورلاتيس "إنذارين" في الدقيقة 33.

طرد فيدات موريكي في الدقيقة 38.

سجل هدف برشلونة الثالث، لامين يامال في الدقيقة 90+4.

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع رايو فاييكانو وفياريال.