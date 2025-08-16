رباعية السيتي.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 التي أقيمت اليوم السبت.

وضرب مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون برباعية دون رد، بينما سقط وست هام يونايتد أما سندرلاند الصاعد حديثا بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - (0-0)

برايتون ضد فولهام - (1-1)

سندرلاند ضد وست هام يونايتد - (3-0)

توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي - (3-0)

ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي - (4-0)

وتختتم باقي مواجهات الجولة الأولى من البريميرليج غدا الأحد، بمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال.

