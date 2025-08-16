أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد عمر مرموش على دكة البدلاء، وقيادة إيرلينج هالاند لخط هجوم السيتي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - روبن دياز - ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - أوسكار بوب.

خط الهجوم: رايندرز - جيرمي دوكو - إيرلينج هالاند.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

