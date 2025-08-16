مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
18:00

وادي دجلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برايتون

1 1
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
20:30

برشلونة

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

06:23 م السبت 16 أغسطس 2025

مرموش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد عمر مرموش على دكة البدلاء، وقيادة إيرلينج هالاند لخط هجوم السيتي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - روبن دياز - ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - أوسكار بوب.

خط الهجوم: رايندرز - جيرمي دوكو - إيرلينج هالاند.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

هالاند يسخر من منشور نجم تشيلسي بسبب مباراة ولفرهامبتون

بـ3 صور.. صلاح يستعرض احتفاله على طريقة جوتا من مباراة بورنموث

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرموش هالاند تشكيل مانشستر سيتي مانشستر سيتي السيتي وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان